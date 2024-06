20 de junio 2024 Actualizado el: 20 junio 24 | 10:00 am

La ganadería es la principal actividad e ingreso económico dé las comunidades campesinas en Huancayo. Lamentablemente, las heladas del sector de ganadería viene siendo afectado por falta de pastizales. Además, la mortandad ataca a los vacunos y las alpacas.

En el en vivo que hizo la corresponsal de “Arriba Mi Gente”, se observó a una vaca acostada en el césped por hipocalcemia. Según narró su cuidador, esto se debe a las bajas temperaturas. Explicó que debido al intenso frío el animal no ha podido recuperar la salud. Agregó que después de dar a luz no se volvió a parar. “Por más medicina o antibiótico que se le de, no logran restablecerse por efecto el frío”, comentó.

Asimismo, el administrador de las zonas ganaderas, Rolando Taype, expresó que en el módulo de Santa Magdalena 10 muertes de crías del ganado ovino.

