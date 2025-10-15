Durante la última edición de Arriba Mi Gente, Fiorella Roldán reportó en vivo desde San Martín de Porres un nuevo atentado vinculado a la ola de extorsiones que golpea Lima Norte. Esta vez, un gimnasio en la cuadra 9 de Germán Aguirre fue atacado con al menos siete disparos en la madrugada, dejando destrozadas sus lunas y sembrando el miedo entre los vecinos.

El local, conocido en la zona como Stephanos Fitness Gym, había reforzado su seguridad con puertas metálicas, rejas y candados debido a amenazas previas. Afortunadamente, el ataque ocurrió entre las tres y cuatro de la mañana, cuando no había clientes dentro. “Escuché un fuerte estruendo, pensé que era un camión que se había volteado, pero no. Era el gimnasio baleado”, relató una vecina aún conmovida, quien añadió que el ruido se escuchó hasta ocho cuadras a la redonda.

Lo más alarmante, según los vecinos, es que todos los negocios de la zona estarían siendo extorsionados: desde restaurantes y panaderías hasta bodegas y gimnasios. “Estamos todos amenazados, ya no se puede vivir tranquila. Lima se ha vuelto un terror”, expresó entre lágrimas otra residente que teme por su familia y asegura haber recibido mensajes intimidatorios.

En el set de Arriba Mi Gente, Joselito, Adriana y Fernando cuestionaron duramente la falta de acción de las autoridades. A pesar de que el atentado ocurrió en la madrugada, ni la municipalidad ni la policía permanecen en el lugar. Los vidrios rotos siguen esparcidos en la vereda, representando un peligro para los peatones. “No puede ser que haya un atentado así y nadie se haya acercado siquiera a limpiar o acordonar la zona”, señalaron indignados los conductores.

Los vecinos piden presencia policial constante y un plan real contra las extorsiones, pues aseguran que viven con miedo. Incluso recordaron otros ataques recientes en el área, como el de Chepita Royal, un restaurante cercano que también sufrió un atentado explosivo meses atrás.

¿Hasta cuándo seguirán los negocios a merced de la delincuencia? ¿Dónde están las autoridades que deberían proteger a los vecinos de San Martín de Porres? No te pierdas más reportes y coberturas exclusivas en Arriba Mi Gente.

