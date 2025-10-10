En la más reciente edición de “Arriba Mi Gente”, se revelaron nuevos detalles sobre la situación de Dina Boluarte, cuyo paradero genera cada vez más incertidumbre. En la mañana del reporte, solo dos agentes de seguridad se encontraban vigilando su vivienda, junto a una patrulla de la comisaría de Surquillo y otras dos unidades. Esta limitada presencia contrasta con los más de 120 policías que días atrás resguardaban el área debido a las protestas recientes.

Aunque se anunció un impedimento de salida del país, hasta el momento no hay pronunciamientos oficiales ni confirmación de su ubicación. La sospecha creció tras la visita, a las 3 de la madrugada, de un vehículo perteneciente a Rafael Enrique Velázquez Soriano, secretario general del Ministerio de la Producción, un horario considerado inusual.

Los vecinos aseguran no haber escuchado sirenas ni movimientos que indiquen la presencia de Boluarte, mientras su abogado insiste en que ella sigue en casa, llamando a no caer en teorías conspirativas y pidiendo que se respeten los hechos. Sin embargo, congresistas han solicitado a las embajadas no otorgarle asilo, mientras el Ministerio Público evalúa reforzar las medidas de restricción.

En la zona se percibe un ambiente tenso pero sin grandes manifestaciones, solo algunos medios cubriendo la noticia. La avenida Fiorella, antes cerrada por rejas de seguridad, ahora está abierta y se ha convertido en espacio de expresión ciudadana. La población muestra un sentir de descontento y alivio por el fin del mandato de Boluarte, pero aún persisten muchas incógnitas.

¿Se encuentra realmente Dina Boluarte en su vivienda? ¿Intentará salir del país pese al impedimento judicial? Descubre los últimos detalles y el análisis completo en “Arriba Mi Gente”.

