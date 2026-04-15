Un nuevo caso de acoso sexual en la vía pública ha generado indignación. El programa Arriba Mi Gente recogió la denuncia de una cirujana dentista que asegura haber sido víctima de agresión mientras caminaba hacia su gimnasio en el distrito de Barranco.

Según su testimonio, el hecho ocurrió en una vereda estrecha debido a una construcción. En ese momento, un hombre identificado como Alejandro Chirinos Parreño, de aproximadamente 70 años, le habría dicho frases obscenas y realizado gestos inapropiados. Cuando Andrea decidió enfrentarlo y grabarlo, el sujeto, según relata, intentó agredirla físicamente.

La joven reaccionó pidiendo ayuda a gritos, lo que alertó a un peatón que intervino y logró retener al presunto agresor hasta la llegada de las autoridades. Ambos fueron trasladados a la comisaría, donde la víctima formalizó la denuncia.

Sin embargo, la mujer denunció que durante el proceso no se sintió protegida. Indicó que incluso fue ubicada cerca del denunciado en la dependencia policial y cuestionó la demora en las diligencias, como la programación de su evaluación psicológica.

El caso tomó mayor relevancia luego de que la joven lo hiciera público en redes sociales, donde otras mujeres señalaron haber vivido situaciones similares con el mismo sujeto.

La denunciante también rechazó comentarios que intentaban justificar la agresión por su apariencia, recordando que su forma de vestir o sus tatuajes no justifican ningún tipo de violencia.