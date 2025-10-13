En Arriba Mi Gente, se abordó la creciente ola de violencia que golpea al país y que hoy afecta incluso al mundo del espectáculo. Durante la transmisión, se mostró la presentación de Armonía 10 en Chosica, donde los músicos subieron al escenario con chalecos antibalas y rodeados de seguridad, reflejando el temor constante ante posibles atentados.

El tema cobró aún más fuerza al recordarse el reciente ataque contra la orquesta Agua Marina en Chorrillos, un hecho que evidenció el alto riesgo que viven los artistas y trabajadores del entretenimiento. Los conductores reflexionaron sobre cómo esta “cumbia chalequeada” se ha convertido en un símbolo de miedo y precaución, en un país donde antes la música representaba alegría, unión y libertad.

En medio de esta preocupación, se destacó el comunicado del vocalista de Armonía 10, quien anunció su retiro tras nueve años en la agrupación, afirmando que lo hace para priorizar su seguridad y la de su familia. “Después de nueve años de música, viajes y sueños cumplidos, llegó el momento de cerrar esta etapa y priorizar mi vida y la de los míos”, expresó en su mensaje, lleno de gratitud hacia su público y de tristeza por tener que dejar atrás su pasión debido a la violencia.

El programa cerró con una profunda reflexión sobre la realidad del país, donde muchos peruanos —artistas, emprendedores y trabajadores— se ven obligados a renunciar a sus sueños o incluso emigrar por falta de seguridad.

¿Hasta cuándo el miedo marcará la vida de los peruanos? ¿Podremos volver a disfrutar de la música sin temor?

Descubre más sobre esta impactante historia en Arriba Mi Gente.

