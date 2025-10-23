En Arriba Mi Gente, se presentó una impactante historia ocurrida en Carabayllo, donde Jordi Escobedo, un joven de tan solo 23 años, fue acribillado mientras dejaba a su enamorada en su hogar. Según la investigación policial, los agresores se acercaron al vehículo y ordenaron a la joven que bajara antes de abrir fuego contra el efectivo policial. Un crimen que ha dejado muchas interrogantes y una familia destrozada.

Susan Ortiz, su concuñada y abogada, declaró entre lágrimas: “Jordi ha sido un hijo ejemplar, nunca tuvo problemas con nadie”. La familia asegura que el joven siempre soñó con ser policía y que trabajaba en la comisaría de Carabayllo desde su graduación en julio del año pasado.

Las autoridades, encabezadas por el General Vidarte, confirmaron que el crimen no fue un robo, pues ni el arma ni el vehículo del alférez fueron sustraídos. “Manejamos otras hipótesis de investigación”, señaló el general, asegurando que todo apunta a un ataque dirigido. El arma del oficial fue hallada en la escena, con signos de haber sido percutada, aunque no se ha confirmado si llegó a disparar.

Los conductores del programa discutieron lo inusual del ataque: los asesinos ordenaron a la joven salir del vehículo antes de matar a Escobedo, un detalle que refuerza la sospecha de que se trató de un atentado premeditado. “Es la primera vez que vemos algo así, que a una persona la dejen ir y a la otra la eliminen, eso tiene una orden clara”, comentó uno de los presentadores.

La investigación continúa, pero el caso ha encendido las alarmas sobre la seguridad y la efectividad del estado de emergencia en Lima Norte. ¿Qué había detrás de este crimen? ¿Por qué decidieron acabar con la vida del joven alférez?

