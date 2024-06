Jherson Morales es un suboficial de la Policía Nacional del Perú, quien labora en la División de Criminalística en su natal Chimbote. Pero, en sus tiempos libres, cuelga su uniforme y se dedica a su otra pasión: la música.

Hace unos días, Jherson se hizo viral en las redes sociales tras subirse al escenario e interpretar la canción “Partido en dos” de La Única Tropical en un concierto de dicha orquesta. El oficial estaba de servicio en el vivero forestal de Chimbote y fue invitado por la agrupación a acompañarlos en su presentación. Este hecho le otorgó el apodo del “Policía de la cumbia”.

“Mis compañeros de la institución, en su mayoría por no decir todos, están felices y me respaldan y me felicitan por lo que vengo haciendo: difundir el arte (…) Me ganó la emoción, la adrenalina. De una u otra manera, traté de acercarme a la población y demostrar que los policías también tenemos talento”, aseguró.

Según contó a “Arriba mi Gente”, su pasión por la música nació a los 16 años. Estudió canto y aprendió a tocar piano; pero su vocación artística solo fue superada por su vocación por servir a la comunidad. Por eso ingresó a la Policía Nacional. Pero, ahora ha retomado su otra pasión y fuera de su horario laboral se dedica a ser cantante de la Orquesta Enlace 7, junto a su hermano.

Asimismo, Jherson reveló ante cámaras que uno de sus sueños es cantar junto al Grupo 5. “El grupo 5 es uno de los grupos que me llama la atención. Con el permiso de mi comando, podría ser (que me suba al escenario si recibo su invitación)”, confesó.

