Tal como se mostró en Arriba Mi Gente, una mañana de caos se vivió en El Agustino, cuando un bus de transporte público fue embestido por un tren en el cruce de las avenidas Ferrocarril y José Carlos Mariátegui.

Las imágenes del momento fueron impactantes: el bus intentó cruzar las líneas férreas, pero el tráfico lo detuvo sobre los rieles y, con pasajeros a bordo, el tren no logró frenar a tiempo. El resultado fue un accidente que dejó 10 heridos y generó alarma en toda la zona.

El ferrocarril transandino arrastró al bus varios metros, impactando también a un pequeño vehículo que se encontraba cerca. Testigos señalaron que el chofer, quien no contaba con licencia habilitada para el servicio público, habría intentado “ganarle al tren”. “Se quedó atrapado por el tráfico, y el tren simplemente no pudo frenar”, relató un vecino que presenció el accidente.

La ATU confirmó que el conductor será multado con S/ 2,675 y que su licencia será retenida, mientras que la empresa de transporte “Santo Cristo de Pachacamilla” recibirá la misma sanción económica y la suspensión temporal de su permiso vehicular. Pese a la gravedad del hecho, en el lugar aún no se han implementado barreras de seguridad ni señalización adecuada, algo que fue verificado por los reporteros de Arriba Mi Gente.

Desde el programa, los conductores criticaron duramente la “cultura del gana-gana” y la imprudencia de algunos choferes que se detienen sobre los rieles esperando el cambio de semáforo. “Los trenes no frenan como un auto. Es una irresponsabilidad que pudo acabar en tragedia”, expresó Ricardo Rondón en pleno set, mientras que Fiorella Rodríguez recalcó la falta de conciencia vial.

En tanto, desde la zona del accidente se informó que no se ha instalado ninguna valla ni control policial permanente, pese a que los vecinos aseguran que los trenes pasan entre tres y cuatro veces al día. “Gracias a Dios no hubo muertos, pero si el tren venía más rápido, estaríamos contando otra historia”, dijo un testigo.

¿Hasta cuándo seguirán ocurriendo este tipo de accidentes? ¿Se tomarán finalmente medidas para prevenir una tragedia mayor? No te pierdas Arriba Mi Gente, donde se seguirá exigiendo soluciones y mostrando lo que realmente ocurre en las calles de Lima. 🚦🚇

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR