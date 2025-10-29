Desde Arriba Mi Gente, se mostraron las impactantes imágenes de lo ocurrido en Ventanilla, donde transportistas bloquearon la avenida Néstor Gambetta exigiendo justicia tras el asesinato de un chofer de combi. En medio de gritos y llantos, los manifestantes enfrentaron a la Policía y denunciaron el abandono del Estado.

“¿Qué exigimos, compañeros? ¡Justicia!”, gritaron los transportistas, mientras impedían el paso de vehículos en plena vía. “Ayer mataron a un compañero que no se dedicaba de lleno al transporte. ¿Quién nos cuida? ¡No nos cuida nadie!”, exclamó otro de los manifestantes, visiblemente afectado. La víctima, identificada como José Johnny Esqueche, fue asesinada por dos sujetos en moto mientras realizaba su ruta con pasajeros a bordo.

El crimen habría sido perpetrado por “Los Chukis”, una peligrosa banda del Callao que exige pagos diarios a los conductores a cambio de “protección”. “Esto es para todas las combis de Ventanilla y Pachacútec”, se escucha en una de las amenazas enviadas a los choferes. Pese al estado de emergencia, los transportistas aseguran que los crímenes y las extorsiones no cesan.

Finalmente, piedras, palos y gases lacrimógenos dominaron la escena mientras la Policía intentaba dispersar a los manifestantes. Las autoridades del Callao informaron que se ha iniciado una investigación preliminar por el homicidio de Esqueche, pero los transportistas ya anunciaron un nuevo paro regional para el 4 de noviembre. “Vamos a limpiar la casa primero, compañeros. ¡Ni un muerto más!”, afirmaron durante su asamblea.

¿Hasta cuándo la violencia se apoderará de nuestras calles? ¿Podrán las autoridades detener el avance de las bandas criminales? Descubre todos los detalles y testimonios de este caso, hoy en Arriba Mi Gente.

