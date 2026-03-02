La audiencia de pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar, señalado por el atropello y muerte de la deportista Lisette Marzano, fue suspendida y reprogramada para este martes a las 3 de la tarde. La decisión se tomó tras la presentación de un informe técnico de más de 50 páginas que deberá ser evaluado por las partes.

Mientras la investigación avanza, surgen nuevos chats y documentos que, según la familia de la víctima, evidenciarían un presunto encubrimiento. “Aquí hay toda una telaraña muy bien tejida”, afirmó Gino Marzano, hermano de Lisette, quien cuestiona las contradicciones en las declaraciones del entorno del investigado.

De acuerdo con las imágenes y el informe pericial, el vehículo circulaba a 48.24 km/h, velocidad permitida, pero considerada imprudente por la curva de la avenida Camino Real. Tras el impacto, Villar no se detuvo para auxiliar a la víctima y abandonó el lugar. Para la familia, esa decisión marcó la diferencia.

También se revelaron conversaciones posteriores al accidente en las que se mencionan posibles abogados y contactos. “Estamos pensando”, se lee en uno de los mensajes difundidos.

Adrián Villar permanece detenido mientras se define si afrontará el proceso en prisión o en libertad. La familia Marzano insiste en que se actúe con firmeza y que las pruebas sean evaluadas con objetividad.

