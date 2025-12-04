¡Aprende a preparar una deliciosa PECHUGA DE POLLO A LA CREMA CON ESPÁRRAGOS Y ENSALADA DE FIDEOS junto a Alberto Miró en vivo desde Arriba Mi Gente!
El invitado del día enseñó paso a paso la receta perfecta de este emblemático platillo.
En Arriba Mi Gente, nuestro chef del día nos sorprendió con la preparación de la icónica pechuga de pollo a la crema con espárragos y ensalada de fideos. Durante el programa, explicará cada detalle necesario para lograr una preparación jugosa y llena de sabor, perfecta para compartir en casa.
Se mostró los ingredientes principales y el paso a paso en vivo, reforzando la idea de que cocinar puede ser divertido, sencillo y delicioso. ¡Tú también puedes prepararlo desde casa y disfrutar del apetitoso resultado final! no te pierdas de esta increíble elaboración.
Ingredientes:
- 2 pechugas de pollo
- 1 taza de champiñones
- 1 taza de crema de leche
- 1 cda de mantequilla
- ½ cebolla picada finita
- 1 diente de ajo picado
- ½ taza de caldo o agua
- 2 cucharadas de queso parmesano rayado
- Sal y pimienta al gusto
- Romero picado, una pizca de nuez moscada.
-
150 g de fideos cortos (tornillo, pluma, codito)
-
½ taza de choclo cocido
-
½ taza de arvejas cocidas
-
½ taza de zanahoria en cubitos
-
3 cdas de mayonesa o yogur
-
1 cda de limón
-
Sal y pimienta al gusto
-
Jamón picado
-
5 unid. de duraznos
