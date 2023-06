¿Lima experimentará un terremoto de 8.8? Los especialistas del IGP responden

Desde hace años, los sismólogos y autoridades vienen incentivando la prevención ante un eventual terremoto que sacudiría Lima en cualquier momento. Sin embargo, poco se habla de la magnitud de este sismo.

El IGP, a través de su sistema de monitoreo de placas, dio detalles sobre el nivel destructivo que podría tener elposible movimiento telúrico en nuestro país. Entérate de todos los detalles Arriba Mi Gente.

“Hoy en día se utilizan redes de monitoreo integrados por estaciones sísmicas, estaciones acelerométricas y estaciones de GPS, de posicionamiento global. Lo que permiten es tener información sobre la velocidad de desplazamiento de las placas tectónicas, y en el caso nuestro, la placa tectónica sudamericana avanza sobre la placa de nazca. La idea es averiguar con qué velocidad está avanzando, en qué dirección está avanzando y en qué zona está avanzando y en qué zona no está avanzando”, dijo Hernando Tavera, presidente ejecutivo IGP.

Gracias a esto el IGP está detectando el área de mayor energía concentrada. Sin embargo, si la energía no se libera pronto, en unos años la magnitud ya no será de 8.8, sino de 9.2 o 9.3. Lo que sería aún más catastrófico.

De ser así, la magnitud del evento que se espera en Lima solo podrá ser comparable con el movimiento que destruyó la capital por completo: el sismo de 1746.

“Ese evento, después de 270 años, aún no se repite, a pesar que se registró el sismo del 40, del 66 y del 74. Estos no han pasado del valor de 8, es decir que fueron más pequeños que el de Pisco en 2007. No se libera toda la energía que está acumulada. Entonces es muy probable que el sismo ocurrirá en algún momento en la región central del Perú sea el repetitivo del de 1746”, finalizó.