Gian Marco intervenido de emergencia: Maju Mantilla dedicó conmovedor mensaje al cantante nacional

Ante el mensaje que compartió Gian Marco en sus redes sociales para anunciar que fue intervenido de emergencia debido a una delicada enfermedad, los conductores de Arriba Mi Gente mostraron su preocupación por lo ocurrido y le enviaron un mensaje de aliento al cantautor peruano.

Una de las más conmovidas por la situación fue nuestra querida Maju Mantilla, quien le envió sus mejores deseos para una pronta recuperación. “Nos alegra que estés mejor, recupérate pronto y mucha fuerza. A seguir adelante, continua con los tuyos, con tu familia, con tus hijos y con tu novia, contas las personas que te aman y, por su puesto, con tus seguidores. Desde acá estamos contigo para alentarte”.

Si bien es cierto Gian Marco no contó detalles de la enfermedad que le detectaron, se cree que podría tratarse de un cáncer tratado a tiempo. “Decido contar esta historia porque me siento vivo, porque solo quiero agradecer el poder estar aquí y continuar los planes de la vida.

“El mes pasado, luego de unos chequeos de rutina, mi cuerpo me dio señales de que algo no andaba bien. Mi doctor me recomienda investigar un poco más y hacer resonancia. Luego de algunos días de espera y ver resultados, las noticias no eran alentadoras, así que tuve que entrar a cirugía la semana pasada. Los días de intriga son angustiantes. Luego de una semana de operado, gracias a Dios puedo decir que estoy libre de esa enfermedad que no quiero mencionar”, agregó el cantante peruano en la publicación que compartió en Instagram.

Gian Marco agradecido con el apoyo de su familia

La extensa publicación estuvo acompañada por una foto del cantante en la que se dejó ver con una sonrisa de tranquilidad. En el mensaje, Gian Marco también aprovecho en agradecerle a sus hijos, a su novia y a su madre por todo el apoyo que le brindaron en este complicado momento.

“Quiero dedicarle este momento a mis tres hijos @nicolezignago @fabian.zignago y @abrilzignago que me acompañaron con una fe gigante en sus oraciones, a mi madre @regina_alcover, sobreviviente también… tu amor todo lo sana. A mi novia @julimolinat que me da razones inmensas para seguir creyendo en la fuerza del amor. Al cuerpo médico que estuvo pendiente salvándome la vida. Los amo profundamente. Que no se pierda la alegría, ni las ganas… hay que ponerle buena cara y mucha música a todo”, finalizó.