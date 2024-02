Gareca reafirma que los peruanos “están a la altura de las mejores ligas” y aclara su discurso

Cuando la selección peruana estuvo atravesando un momento complicado en las Eliminatorias, Juan Reynoso comentó que los futbolistas no podían sostener más de 60 minutos en el terreno de juego. Rápidamente, Ricardo Gareca, en una conferencia que brindó en Lima, desmintió lo mencionado por el entonces técnico nacional y resaltó que los peruanos estaban a la altura de las mejores ligar.

Este discurso generó mucha polémica. Incluso Juan Carlos Oblitas salió a hablar y mencionó que le pareció que no fue el momento correcto para que ‘El Tigre’ expresara estas palabras. Sin embargo, Gareca expresa que su relación con Oblitas está igual que siempre. “No lo interpreto como algo en contra mía”, expresó.

Asimismo, aclaró que no tuvo mala intención con sus comentarios; simplemente se hizo tendencia por el momento que pasaba la ‘Bicolor’. “Esa empresa me contrató y justo dio esa coincidencia. Se viraliza (ese extracto). Siempre dije lo mismo de mí concepto sobre el jugador peruano. No aproveché el momento para especular de esa manera”, sentenció.

Ricardo Gareca brindó una entrevista exclusiva para Arriba Mi Gente, donde reveló datos inéditos de su salida de la selección peruana y también sobre cómo se siente tras tomar el mando de la país sureño. Asimismo, le mandó un conmovedor mensaje a todos los hinchas peruanos, donde pide que no lo olviden.