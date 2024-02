Gareca envió contundente mensaje a Lozano y Oblitas tras su NO continuidad con la ‘Blanquirroja’: “Tienen que contestar”

La salida de Ricardo Gareca de la selección peruana generó mucha polémica. Esto se debe a que el técnico argentino tuvo una larga negociación con Agustín Lozano y no llegaron a un acuerdo. Muy poco se sabe del porqué decidió no continuar. Por ello, Milena Merino decidió preguntarle por qué finalmente dejó el cargo.

“Es algo que tiene que contestar el presidente más que nada. El director deportivo, Juan Carlos, es algo que ellos tienen que contestar estrictamente”, comenzó diciendo Ricardo Gareca, dejando a entrever que no es el encargado de aclarar la situación. Además, acotó que no le gustó la forma en cómo se llevaron a cabo las negociaciones.

“La decisión fue por las formas. Ellos entienden una manera y el presidente o la directiva entienden que esa fue la manera de negociar y yo entendía que no era la manera de negociar. Yo no quise saber más nada de una manera que no va con mi forma de ser”, comenzó diciendo Ricardo Gareca.

Ricardo Gareca brindó una entrevista exclusiva para Arriba Mi Gente, donde reveló datos inéditos de su salida de la selección peruana y también sobre cómo se siente tras tomar el mando de la país sureño. Asimismo, le mandó un conmovedor mensaje a todos los hinchas peruanos, donde pide que no lo olviden.