Estrés y miedo: ¿Cómo se encuentra la salud mental de los peruanos ante el incremento delincuencial?  

Tras el incremento de la ola delincuencial y los acontecimientos impactantes que está atravesando el Perú ¿Cómo está la salud mental de los peruanos?

Para entrar en detalles, Arriba Mi Gente contó con la presencia del psicólogo social, Jorge Yamamoto, para conocer un poco más sobre el tema que puede estar afectando a muchos peruanos.

“En la actualidad estamos viviendo una de las más impresionantes crisis de salud mental y de valores que es una combinación perversa (…) La depresión tiene algunas características importantes. Las personas empezamos a analizar las cosas de manera negativa, razonamos menos y somos más reactivos”, comenzó diciendo Jorge Yamamoto para Arriba Mi Gente.

El psicólogo social también brindó recomendaciones sobre lo que tendría que hacer una persona que está siendo extorsionada. ¿Cómo reaccionar si soy víctima de extorsión?

“En la medida que yo encuentre una manera razonable de manejar el tema, me aferro a ella y luego vienen los trucos mentales (…) Pero si yo no tengo control real de la extorción, no hay técnica de meditación que vaya a tener un resultado sostenible. Allí tenemos que observar una estrategia colectiva”, expresó Jorge Yamamoto.

