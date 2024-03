“Estamos hablando de una enfermedad mortal de la que me he salvado”: este es el fuerte testimonio de Ricky Trevitazo tras vencer el dengue

Luego de pasar por días difíciles en los que estuvo en cama, Ricky Trevitazo relató como atravesó el dengue y como logró superarlo.

El artista señaló que tuvo síntomas como fiebre, náuseas, diarrea y dolor de articulaciones. Además, le diagnosticaron que tenía un nivel bajo de plaquetas, que le provocó dolor en el cuerpo y no poder caminar.

Durante cinco días estuvo internado junto a su esposa, en un centro médico del Callao. “Estamos hablando de una enfermedad mortal de la que me he salvado y que no le deseo a nadie.”, sostuvo.