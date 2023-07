Se le encontró más de 250 mil soles: Usaron datos de indigente para abrir cuenta bancaria con la que estafaban a personas por WhatsApp

Mucho cuidado con las ofertas de trabajo por WhatsApp. Gente inescrupulosa están al acecho de personas que necesitan ganar dinero para aprovecharse de ellas y estafarlas. En Arriba Mi Gente te contamos todos los detalles sobre este caso.

En la búsqueda por encontrar a los responsables de esta mafia fue detenido Paul Mendoza Torres, un hombre que vivía como indigente y a quien se le encontró una cuenta con más de 250 mil soles. Según contó, brindó su número de DNI y se dejó tomar una foto de frente y perfil, sin imaginar que usarían sus datos para abrir una cuenta bancaria que iba a ser usada por una red criminal dedicada a las estafas piramidales.

“Me han pedido mi DNI. Una vez una persona me dijo ‘tú no debes tener cuenta, por qué no te bancarizas para que pidas préstamo’. Me dijo que ponga el número de mi documento en una hoja y me tomó fotos. Si yo le daba todo eso me daba 400 soles”, contó a las autoridades.

El dinero que guardaba en su cuenta fue depositado por las personas engañadas por una red criminal mediante la mencionada modalidad de estafa.

La organización criminal acumuló solo en junio más de 250 mil soles. Su forma de operar es ofrecer supuestos trabajos por celular a personas desempleadas mediante WhatsApp. Al inicio enviaban la rentabilidad, lo cual enganchaba a las víctimas y les daba la seguridad de seguir depositando.

“Les ofrecían el 20 % como ganancia, que es lo que enviaban. Una vez que la persona invertía sumas mayores, la red continuaba solicitando el dinero, argumentando que, de no hacerlo, perderán todo y, luego, los bloqueaban”, dijo el jefe de estafas de la Dirincri.

¿Sabías que están clonando cuentas de WhatsApp para estafar a usuarios?

Zoila Arianzen se comunicó hace unos días con Arriba Mi Gente para contar cómo le robaron dinero mediante el mencionado aplicativo móvil.

“Estaba conversando con mi hija por WhatsApp, entonces me pidió que le deposite 250 soles al número de otras personas. Después de varias conversaciones, cambió de teléfono y me dijo que fue porque se había quedado sin batería. Fue ahí que me pidió 50 soles más, y que en una hora me los iba a devolver. Yo no me preocupé porque muchas veces mi hija me pide dinero y yo le presto”, dijo Zoila Arianzen en una entrevista con Fernando Díaz, Karina Borrero y Maju Mantilla.

“Después de una hora, mi hija me volvió a llamar y le pedí que me regrese el dinero que le presté. Fue entonces que ella se sorprendió y me contó que había tenido problemas con su WhatsApp. Me aseguro de que no había hablado conmigo”, agregó.

A raíz de esta conversación, la señora Zoila Arianzen y su hija se dieron cuenta que había sido una víctima de estafa debido a que le clonaron su WhatsApp.

Para más información, Ingresa al video de Arriba Mi Gente que se encuentra en la parte superior de la nota.