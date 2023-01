Arriba Mi Gente: Clonan el chip de su celular y le roban 100 mil soles

Robo cibernético. En menos de una hora, delincuentes le robaron más de 100 mil soles a un padre de familia, dejándolo sin un sol y con las cuotas de préstamos que nunca solicitó. Preste mucha atención al modus operandi de estos hampones, porque podría pasarle a usted o algún familiar suyo. Con esta modalidad, nadie está a salvo.

“Ya se imagina todo este impacto haberme dejado en cero mis cuentas, ahora que empieza la época escolar y me han dejado sin nada. Yo soy el sustento de mi familia y ahora yo no sé que voy hacer, yo no sé si el banco me devuelva todo mi dinero lo más rápido posible. Que vean mi historial que yo no he solicitado nada.” menciona Juan Carlos García, víctima de robo cibernético

Este robo premeditado se hizo con anticipación. El día lunes la víctima se da cuenta que no tenía línea en su celular. Lo peor que hizo fue no darle importancia hasta que al día siguiente, su hijo le anuncia del robo.

De inmediato el titular se comunicó con la entidad financiera, solicitando bloqueo de su cuenta de haberes y buscando respuesta a lo que había pasado.

“Inmediatamente bloquearon las cuentas, que haga una denuncia y que vaya a hacer todos los trámites para que el banco investigue. En mi historial yo nunca he solicitado esa cantidad de préstamo, inclusive el banco siempre me llama para ofrecerme préstamo y yo les digo que ‘NO’ y la verdad de las cosas yo no sé cómo han podido soltar esa cantidad de dinero”, palabras de angustia y preocupación de Juan Carlos García.

Lo primero que hicieron estos delincuentes fue suplantar la identidad de Juan Carlos García, para solicitar la portabilidad de su línea. Con esto tuvieron la carta libre para hacer operaciones en la banca móvil y desfalcar su cuenta de haberes, solicitar adelantos de sueldo y préstamos hasta por 30 mil soles.

Robo cibernético: ¿Que dijo al respecto OSIPTEL?

Desde OSIPTEL se ha alertado sobre el proceso de portabilidad. Recuerde que las operadoras están obligadas a enviarle un código único al propietario de la línea, antes de hacer el cambio. Esto, sin embargo, en el caso de Juan Carlos García, no habría ocurrido.

Al respecto, la asesoría legal de OSIPTEL, también se pronunció por este hecho. Agregó que de comprobarse la negligencia de la empresa operadora, esta podría ser multada hasta con un millón de soles.

“La entrega del chip tiene que realizarse al abonado del servicio. Entonces para entregar el chip no se le puede entregar a cualquier persona, la empresa operadora tenía que haber pasado verificación biométrica. Las empresas tienen que solicitar la exhibición de la mano del usuario para cerciorarse que no haya un elemento extraño. La responsabilidad que tienen ante el OSIPTEL es una responsabilidad administrativa y pueden ser sancionados hasta con 350 unidades impositivas tributarias y ya venimos sancionando y ya multando a las empresas por estos motivos”, declaraciones de la coordinadora legal de OSIPTEL Matilde González.

La policía ya tiene el nombre de dos sospechosos, que fueron quienes retiraron parte del dinero robado en distintas agencias bancarias. Los agentes fueron a buscar a cada uno en sus domicilios, dentro del plazo de flagrancia, pero no dio con ninguno de ellos.

Además del impacto económico que ha sufrido la familia García, hay una afectación psicológica, una huella que será muy difícil de borrar.