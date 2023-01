Arriba Mi Gente: Aaron Torres se encuentra internado en UCI por insuficiencia renal

Está en UCI. Aarón Torres, es un jugador con apenas 25 años de edad y con pasado en Sport Boys, Municipal y Unión Comercio, pero ahora enfrenta un partido más difícil de su vida. Batallar con la ‘Insuficiencia renal’ .

“Está internado en UCI, y desde hace 22 días mi esposo se ha quedado sin seguro. Y desde el 13 de enero ya debo más de 25 mil soles. El tuvo que contar con la poca humanidad de desempleado por parte del presidente del club ‘Unión Comercio’ Fredy Chávez, al no recibir ningún apoyo y por la parte administrativa tampoco se dio.” declaraciones de Merly Fuentes, esposa del futbolista.

Por otro lado, Merly también agregó vía telefónica para el programa que los clubes para la cual ha trabajado no le están brindado el apoyo necesario.

¿Pero cómo empezó esta pesadilla?

” Hace dos años en Municipal me diagnosticaron con hipertensión que heredé de mi madre y lo vine tratando luego en el año que estaba en Chavelines, todo tranquilo. En el 2022 en Comercio no seguí medicándome correctamente. No sentía nada , hace un par de meses que jugué un partido de reserva me sentí mareado y acudí rápido al hospital y me di con esta sorpresa”

“Los doctores se sorprendieron porque lo que yo tenía era que jugar fútbol me podía morir en cualquier momento. Los doctores hasta ahora no saben cuál ha sido la causa que ocasionado daño en mi riñón, porque podría ser por pastillas que tomamos nosotros los futbolistas cuando no generan golpes. Son análisis que me están haciendo mes a mes “, fueron declaraciones de Aaron a un medio local antes de ser internado.

Aaron Torres necesita nuestra ayuda: ¿Cómo puedes ayudarlo?

Su esposo necesita un seguro con urgencias, porque aún sigue internado en UCI y cada vez su situación se va agravando. Estas son las cuentas en la cual podemos ayudar con un granito de arena la situación tan delicada que lleva el futbolista Aaron Torres

Yape: Merly Fuentes 959 470 942