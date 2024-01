Clases de inglés por un sol: entérate como acceder a ellas

La pandemia dejó a muchas personas sin trabajo, pero ingeniosos como Leslie Echavarría supieron salir adelante con mucha astucia.

La también conocida como “La Miss One Coin” empezó a enseñar inglés de manera virtual y de manera gratuita, pero al no darse a basto tuvo la idea de cobrar 1 sol. De esa manera ayudaba a personas de bajos recursos que querían aprender y no tenían las posibilidades.

A pesar de tener autismo y haberse enfrentado a la discriminación, ella sigue adelante y ahora lidera una plana docente de 40 profesores.