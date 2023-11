Alumno amenaza con atentado en el colegio “San Vicente”

Alarmante. Una grave situación ha sacudido al colegio privado “San Vicente” en San Juan de Lurigancho, cuando un estudiante publicó un perturbador audio amenazando con atentar contra la directora, María Julia Álvarez. En la escalofriante grabación, el alumno también compartió una fotografía de un arma de fuego, anunciando un supuesto tiroteo programado para el viernes en las instalaciones educativas.

La noticia ha generado preocupación entre los padres de familia, quienes reclamaron a la directora por no informarles sobre estas amenazas, exacerbando la inquietud en la comunidad escolar. A pesar de la gravedad de los hechos, María Julia Álvarez minimizó la situación, calificándola como una “broma de mal gusto”.

No obstante, la respuesta de los padres ha sido contundente, varios alumnos decidieron ausentarse por temor, resaltando la necesidad de abordar este tipo de incidentes de manera seria y efectiva. Fiorella Roldán, reportera de “Arriba Mi Gente”, conversó con algunos de los padres de familia y señalaron lo siguiente: “Mi hija no ha venido tres días, eso también en un atraso. El día jueves yo me enteré de lo que iba a suceder el día viernes. No la he mandado al colegio por temor”. Más información en el video.