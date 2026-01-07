La educación médica en el Perú da un paso relevante con la obtención de la acreditación internacional de FLASIC por parte de las clínicas de simulación de la Universidad Científica del Sur, un reconocimiento que fortalece los estándares de calidad académica y posiciona a la institución como un referente regional en educación en salud.

Este sello es otorgado por la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente (FLASIC), uno de los modelos de evaluación más rigurosos de la región. Con este logro, la Universidad Científica del Sur se convierte en la primera universidad peruana en obtener esta acreditación y en la primera de América Latina en recibir una evaluación presencial bajo este estándar.

El proceso consideró aspectos clave como gobernanza, currículo, calidad académica, gestión del talento humano, operación del centro y mejora continua. La evaluación se desarrolló durante tres días en las sedes de Villa y Lima Norte, donde se validó la solidez del modelo formativo y su impacto institucional.

Para padres de familia y actores del sector educativo y de la salud, esta acreditación representa una garantía de formación de alto nivel. Los estudiantes se entrenan en entornos seguros y controlados, que replican situaciones clínicas reales sin poner en riesgo a los pacientes, mientras que los docentes participan en procesos constantes de actualización y capacitación.

Más allá del reconocimiento, la acreditación FLASIC refleja el compromiso de la Universidad Científica del Sur con la innovación educativa, un pilar fundamental para responder a las demandas actuales del sistema de salud y a los avances tecnológicos que impacta la práctica médica.

En ese contexto, la carrera de Medicina Humana destaca por un conjunto de diferenciales académicos y tecnológicos que la convierten en una de las propuestas formativas más completas de la universidad. Su infraestructura especializada está diseñada para ofrecer experiencias de aprendizaje que integran ciencias, simulación y práctica real.

Uno de sus mayores hitos es contar con el primer CadaverLab del Perú y de América del Sur, un centro de simulación cadavérica basado en la técnica Thiel, que permite prácticas académicas con un nivel de realismo excepcional.

La formación se complementa con rotaciones internacionales sin retraso curricular, brindando a los estudiantes la posibilidad de realizar prácticas en hospitales y clínicas del extranjero, ampliando su visión profesional y su comprensión de distintos sistemas de salud.

Asimismo, la universidad promueve la formación interprofesional bajo el enfoque One Health, donde los estudiantes de Medicina practican con otras carreras de salud, replicando el trabajo colaborativo propio de la atención médica moderna. A ello se suman competencias en salud digital e inteligencia artificial, alineadas con la transformación tecnológica del sector.

La calidad se fortalece con acreditaciones adicionales, alianzas internacionales y líneas de orientación profesional que incluyen formación clínica, investigación, docencia y gestión en salud. Con el respaldo de la acreditación FLASIC, una infraestructura de primer nivel y un modelo formativo innovador, la Universidad Científica del Sur consolida una propuesta educativa que no solo responde a las exigencias actuales de la medicina, sino que también se anticipa a los desafíos del futuro.