En el marco de la campaña escolar, Polystel de Universal Textil GF anunció el fortalecimiento de su línea de tejidos con Repelencia a líquidos, una innovación que busca facilitar el cuidado de los uniformes escolares y brindar mayor tranquilidad a las familias peruanas frente al uso intensivo de los estudiantes.

Esta propuesta responde a una de las principales preocupaciones de los padres de familia: las manchas ocasionadas por bebidas o actividades diarias en el colegio. Gracias a esta innovación, los líquidos no penetran fácilmente en la tela, lo que permite limpiarlos de manera rápida y sencilla sin afectar el color ni la apariencia de la prenda.

“Sabemos que los niños están en constante movimiento y que los uniformes se exponen a múltiples situaciones durante el día. Por ello, desarrollamos los tejidos Polystel con Repelencia a líquidos que ayudan a mantener las prendas en mejor estado por más tiempo”, señaló César Cárdenas, asesor comercial de Polystel.

Según Universal Textil GF, esta innovación no solo contribuye al cuidado del uniforme, sino que también genera un ahorro para las familias al reducir la frecuencia de lavado y la necesidad de reemplazar las prendas durante el año escolar. Además, al prolongar la vida útil del uniforme, se promueve un consumo más responsable y sostenible.

Como parte de su campaña, Polystel realizará acciones informativas a través de sus redes sociales, para orientar a los padres y público en generalsobre los beneficios de sus tejidos, como frescura y comodidad. Entre ellas, se destaca la importancia de identificar el orillo bordado POLYSTEL UNIVERSAL TEXTIL en el interior de la prenda. Esto es necesario, ya que determina que sea una prenda original y no una imitación, así como, identificar la etiqueta original y el estampado Universal Textil al reverso de la prenda.

Con más de 70 años de trayectoria en el mercado peruano, la marca reafirma su compromiso con la innovación textil y la seguridad de los escolares, acompañando a generaciones con soluciones que combinan resistencia, comodidad y frescura.

Sobre Polystel

Polystel es una marca de Universal Textil GF, empresa peruana especializada en el desarrollo de tejidos para uniformes escolares, institucionales y del sector salud. Sus productos destacan por su durabilidad, fácil mantenimiento y constante innovación, posicionándose como una referencia en el mercado nacional.