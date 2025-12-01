El poder convocante de la infancia quedó demostrado hoy en “Unidos contra la Anemia: Alianzas Transformadoras en OxI” evento en el que el Gobierno peruano, el sector privado, y la cooperación internacional, ratificaron su compromiso para acelerar la reducción de la anemia materno-infantil, a través de inversiones que se enmarcaran en el mecanismo de obras por impuestos (OxI).

En el Perú, el 43.7% de niñas y niños de 6 a 35 meses padece de anemia, esta situación afecta negativamente la capacidad de aprender al reducir la atención, la memoria y la concentración por lo que su prevención y reducción constituye una prioridad nacional.

Este evento, que fue coorganizado por los Ministerios de Salud, Economía, ProInversión, ALOXI, Perú Sostenible y UNICEF, reunió a autoridades del gobierno nacional, y de los gobiernos regionales de Arequipa, Huancavelica, Huánuco, Loreto, San Martín y Ucayali, así como a representantes de las principales empresas del país y de la cooperación internacional.

El propósito central de la sesión fue articular esfuerzos públicos y privados para escalar intervenciones estratégicas contra la anemia, aprovechando la reciente aprobación de los nuevos lineamientos del MINSA que amplían el alcance del mecanismo de Obras por Impuestos para incluir soluciones integrales para reducir la anemia.

La Ministra de Economía y Finanzas, la Dra. Denisse Azucena Miralles, y el Ministro de Salud, el Dr. Luis Napoleón Quiroz Avilés, en sus palabras de apertura, destacaron la importancia de utilizar el mecanismo de Obras por Impuestos para canalizar la inversión privada directamente a proyectos de salud con enfoque territorial.

Asimismo, Oscar Caipo Ricci, presidente del Consejo Directivo de Perú Sostenible, subrayó que esta es una oportunidad real para que la empresa privada demuestre su compromiso con el Desarrollo Infantil Temprano (DIT) del país, empezando por abordar una problemática histórica como la anemia.

Por su parte, UNICEF destacó que la lucha contra la anemia es clave para el desarrollo infantil temprano y, por ende, para el desarrollo sostenible del Perú. Además, el Sr. Javier Álvarez, Representante de UNICEF Perú, subrayó que la inversión en la infancia es una acción ética y estratégica, porque garantiza el derecho de cada niña y niño a desarrollar todo su potencial, y porque el talento de estos niños aportará al desarrollo sostenible del país.

Posteriormente, el Dr. Leonardo Ronyald Rojas Mezarina, viceministro de Salud Pública, presentó los lineamientos técnicos, enfocados en la identificación de inversiones para la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la anemia materno-infantil, fortaleciendo las Redes Integradas de Salud (RIS), a través de tecnologías de información y conectividad.

Uno de los momentos centrales fue la presentación de la cartera priorizada de inversiones en salud por parte de los equipos técnicos de los gobiernos regionales. Estos proyectos están alineados con los nuevos Lineamientos para la gestión de inversiones en salud del MINSA (RM N.º 132-2025/MINSA) y buscan cerrar brechas urgentes en:

● Infraestructura y Equipamiento de laboratorios.

● Sistemas de Información y Conectividad (Telesalud) para fortalecer las Redes Integradas de Salud (RIS).

● Mejorar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la anemia materno-infantil.

El panel de gobernadores, moderado por el Sr. Darío Zegarra, presidente de ALOXI, reunió a los gobernadores regionales de Arequipa, Huancavelica, Huánuco y Loreto quienes compartieron sus avances concretos en la priorización de proyectos y expusieron sus enfoques territoriales para combatir la anemia. Ellos enfatizaron la necesidad de la colaboración del sector privado y el aporte estratégico que puede brindar la cooperación internacional, para lograr una reducción acelerada de la anemia en sus territorios.

Además, durante el evento se anunció la renovación del Pacto Unidos por la Anemia, un compromiso multisectorial que articula a actores públicos y privados en la lucha contra esta problemática. En esta renovación participaron también peruanos por Peruanos y CONFIEP, reforzando el rol estratégico del sector empresarial en la reducción acelerada de la anemia materno-infantil. La incorporación de estas instituciones en la renovación del pacto fortalece el trabajo articulado entre el Estado, la empresa privada y la cooperación internacional para enfrentar la anemia materno-infantil.

La jornada concluyó con un llamado a la acción por parte del Dr. Luis Del Carpio Castro, director ejecutivo de PROINVERSIÓN, quien invitó a las empresas a sumarse activamente al financiamiento de los proyectos presentados, garantizando un acompañamiento técnico continuo por parte del MINSA, MEF y PROINVERSIÓN.