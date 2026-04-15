TODO LISTO PARA EL REENCUENTRO DE SEBASTIÁN YATRA CON SUS FANS PERUANOS: ÚLTIMAS ENTRADAS
El artista se presentará este 22 de abril en el Multiespacio Costa 21 como parte de su gira “Entre Tanta Gente”.
Actualizado el: 15 abril 26 | 02:51 pm
A una semana de su esperado concierto, el reconocido cantante colombiano Sebastián Yatra se prepara para reencontrarse con su público peruano este próximo 22 de abril en el Multiespacio Costa 21, en un show que promete ser uno de los más emotivos y esperados del año. Como parte de su gira “Entre Tanta Gente”, el artista traerá un espectáculo renovado, cargado de éxitos y una puesta en escena especialmente preparada para sus fans en Lima.
A propósito de su regreso, el artista envió un mensaje a sus fans peruanos: “Va a ser una noche muy especial con mi gira ‘Entre Tanta Gente Tour’. Después de tres años sin ir a Perú, hemos preparado un show increíble para ustedes, así que no se lo pierdan. Va a ser muy, muy especial”. Con una sólida trayectoria internacional y una conexión única con su público, Sebastián Yatra promete una noche inolvidable, llena de emociones, romanticismo y energía sobre el escenario. Con más de 23 millones de oyentes mensuales en Spotify, el artista se sigue consolidando como una de las figuras más influyentes del pop latino a nivel global, llevando su música a escenarios de todo el mundo y conquistando a nuevas audiencias con cada lanzamiento.
Su regreso a Lima no solo marca un esperado reencuentro con sus fans, sino también un momento clave en una carrera que continúa en constante crecimiento. Las entradas para este esperado concierto ya se encuentran en su etapa final en la plataforma de Teleticket.