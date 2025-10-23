Tras agotar en pocas horas todas las entradas para su primer concierto en Lima, programado para el viernes 22 de mayo de 2026, Soda Stereo anuncia una nueva función de su esperado espectáculo “ECOS” el sábado 23 de mayo de 2026 en Arena 1 – Costa Verde.

La respuesta del público ha sido abrumadora: en tan solo tres horas se vendieron todos los boletos disponibles para la primera fecha, marcando un récord absoluto y confirmando que la música de Soda Stereo continúa más vigente que nunca.

“ECOS” no es un tributo ni un homenaje. Tampoco es una película ni un show con invitados o cantantes nuevos. Es una experiencia en vivo, donde Gustavo, Charly y Zeta vuelven a compartir escenario gracias a la tecnología, la emoción y la fuerza de sus canciones.

Un espectáculo de vanguardia que combina innovación visual, sonido envolvente y la esencia intacta de una de las bandas más importantes de la historia del rock en español. “Soda Stereo nunca se fue. Este es un encuentro histórico con miles de personas vibrando al mismo tiempo, reviviendo canciones que siguen marcando generaciones.”

Las entradas para la nueva fecha (sábado 23 de mayo de 2026) ya están disponibles exclusivamente en Joinnus.com.

Además, los usuarios de tarjetas Interbank podrán acceder a un 15% de descuento los días 23 y 24 de octubre, o hasta agotar stock.