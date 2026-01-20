Si cuentas con S/100 o más, en lugar de dejar tu dinero en una cuenta sin rendimiento, puedes hacerlo crecer con una de las alternativas más atractivas del mercado: la inversión en factoring. Es una opción cada vez más elegida porque te permite empezar con montos bajos, obtener retornos en plazos cortos y acceder a una rentabilidad atractiva.

A través del factoring, inviertes en facturas por cobrar y pagar de empresas reconocidas del Perú. Con Prestamype, una de las fintech más grandes del país, puedes comenzar desde S/100, alcanzar una rentabilidad de hasta 22% anual, realizar todo el proceso de forma 100% online y contar con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring es un mecanismo financiero que permite a las empresas que venden a crédito adelantar el cobro de sus facturas, accediendo a liquidez inmediata sin tener que esperar 30, 60 o incluso 90 días para recibir el pago de sus clientes. Este adelanto es financiado por inversionistas como tú, quienes adquieren una parte o la totalidad de las facturas a cambio de obtener un retorno por su inversión.

Al invertir en factoring, el pago de la factura —junto con los intereses correspondientes— lo realiza directamente el cliente de la empresa que solicitó el servicio de factoring. Se trata de medianas y grandes empresas peruanas de diversos sectores, como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, entre otras, lo que brinda mayor solidez y confianza a la inversión. Simula tu inversión en 1 minuto y descubre cuánto ganarías AQUÍ.

Beneficios de invertir en factoring

Con el factoring, esos S/100 pueden empezar a crecer y generarte una rentabilidad de hasta 22% anual, una alternativa inteligente para poner tu dinero a trabajar en lugar de dejarlo guardado sin generar valor.

Al invertir en factoring con Prestamype accedes a estos beneficios principales:

● Poco capital de inversión: Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/100.

● Rentabilidad atractiva: Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

● Plazos de pago: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van de los 15 hasta los 180 días.

● Diversificación: Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

● Riesgo: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

● Experiencia: Prestamype tiene más de 8 años de operaciones en el mercado y ya se ha posicionado como una marca confiable, segura y con procesos sencillos de realizar.

● Seguridad: Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

¿Listo para hacer crecer tu dinero? Simula tu inversión en factoring y descubre cuánto ganarías AQUÍ.

Regístrate hoy y empieza a generar ingresos

Al invertir en factoring con Prestamype, tu dinero trabaja de manera segura y cuenta con el respaldo de un título valor inscrito en CAVALI. Además, confías en una fintech peruana líder que ya reúne a más de 8 000 inversionistas activos, ha canalizado más de S/1 600 millones en inversiones y ha generado ganancias superiores a S/210 millones.

Para empezar a generar nuevos ingresos debes crearte una cuenta en su plataforma web siguiendo estos 3 simples pasos:

1. Registro: Regístrate AQUÍ y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online!

2. Oportunidades: Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25.

3. Retorno: Recibe el capital más la ganancia de tu inversión. Tú decides si retiras tu dinero o si vuelves a invertir.

Invertir en factoring nunca fue tan fácil como con Prestamype. Multiplica tu dinero invirtiendo en facturas por cobrar y pagar de empresas reconocidas del Perú y obtén una rentabilidad de hasta 22% anual. Descubre cuánto ganarías invirtiendo en factoring AQUÍ.