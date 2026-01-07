¿Sueles guardar una parte de tu sueldo cada mes? Si cuentas con S/100 o más, en lugar de dejar ese dinero en una cuenta que casi no genera ganancias, hoy puedes ponerlo a trabajar a través de la inversión en factoring, una de las alternativas más atractivas del mercado. Esta opción te permite empezar con montos bajos, acceder a retornos en plazos cortos y obtener una rentabilidad interesante.

A través del factoring, inviertes en facturas por cobrar de empresas reconocidas del Perú. Con Prestamype, una de las fintech más grandes del país, puedes comenzar desde S/100, alcanzar retornos de hasta 22% anual, realizar todo el proceso de manera 100% online y contar con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring es un mecanismo mediante el cual las empresas que venden a crédito adelantan el cobro de sus facturas para obtener liquidez inmediata, sin tener que esperar 30, 60 o hasta 90 días a que sus clientes les paguen. Este adelanto es financiado por inversionistas que compran una parte o la totalidad de dichas facturas y, a cambio, reciben un retorno por su inversión.

Al invertir, el pago de la factura —junto con el rendimiento acordado— lo realiza directamente el cliente final de la empresa que solicitó el factoring. Estos clientes suelen ser medianas y grandes empresas peruanas de diversos sectores, como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, entre otras.

Beneficios de invertir en factoring

A través de la inversión en factoring, esos S/100 de tu sueldo pueden empezar a generar ganancias y alcanzar una rentabilidad de hasta 22% anual, convirtiéndose en una alternativa interesante para que tu dinero crezca en lugar de quedarse inmóvil sin producir beneficios.

Al invertir en factoring con Prestamype accedes a estos beneficios principales:

Poco capital de inversión : Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/100.

Rentabilidad atractiva : Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van de los 15 hasta los 180 días.

Diversificación : Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

Riesgo : Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

Experiencia : Prestamype tiene más de 8 años de operaciones en el mercado y ya se ha posicionado como una marca confiable, segura y con procesos sencillos de realizar.

Seguridad : Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

¿Listo para hacer crecer ese dinero que guardas de tu sueldo? Invierte en factoring de forma sencilla y 100% online AQUÍ.

Regístrate hoy y empieza a generar ingresos

Al invertir en factoring a través de Prestamype, tu dinero puede crecer con un alto nivel de seguridad, ya que cada operación está respaldada por un título valor inscrito en CAVALI. Además, esta fintech peruana cuenta con más de 8 000 inversionistas activos, quienes han colocado más de S/1 600 millones y generado ganancias que superan los S/210 millones.

Para empezar a generar nuevos ingresos debes crearte una cuenta en su plataforma web siguiendo estos 3 simples pasos:

Registro : Regístrate AQUÍ y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online!

Oportunidades : Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25.

Retorno : Recibe el capital más la ganancia de tu inversión. Tú decides si retiras tu dinero o si vuelves a invertir.

Hoy invertir en factoring es más simple que nunca con Prestamype. Haz crecer ese dinero de tu sueldo participando en facturas por cobrar de empresas reconocidas del Perú y accede a una rentabilidad de hasta 22% anual. Comienza de manera rápida y sencilla desde su web oficial AQUÍ.