Lima, noviembre de 2025.– Latina Televisión acompañó la presentación del informe Data ELSA 2025, un estudio que muestra importantes avances en la prevención del acoso sexual laboral en el Perú.

El reporte evidencia una reducción significativa de esta forma de violencia, que pasó de 34% en 2021 a 14% en 2025. Los resultados reflejan el impacto del compromiso empresarial por construir entornos laborales más seguros y respetuosos.

Entre los logros destacados se encuentran el incremento del conocimiento sobre políticas internas y canales de denuncia, así como una mayor capacitación del personal. Además, el ausentismo laboral relacionado con el acoso se redujo notablemente de 17% a 7%.

Durante el evento, especialistas de ELSA enfatizaron que la transformación cultural dentro de las organizaciones es clave para sostener estos avances y fortalecer la cultura de prevención y denuncia.

Como medio aliado, Latina Televisión reafirma su compromiso con la difusión de iniciativas que promuevan la igualdad, el respeto y la seguridad en los espacios de trabajo, contribuyendo a visibilizar información que impulsa cambios positivos en la sociedad peruana.