ForoInnovación, la Cámara de Comercio de Lima y el diario El Comercio, distinguieron en la ceremonia de Premiación Avonni-CCL, a los innovadores e innovadoras que hoy están transformando el país. A la ceremonia, realizada en la Universidad de Ingeniería y Tecnología – UTEC, asistió Ana Sofía Rodríguez Yañez, Viceministra de la Mujer y las ex autoridades Ana María Choquehuanca, Ex ministra de Producción y Teresa Mera Gómez, Ex Ministra de Comercio Exterior y Turismo.

Durante el evento, se presentaron casos de éxito locales como Mariana Costa, fundadora de Laboratoria y Jonathan Montoya, jefe de Servicios al de Cliente y jefe de Soporte TI de Platanitos. Desde Chile se presentó Andrés Zahler, economista con PhD. en​ Políticas Públicas de Harvard University, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y director de ForoInnovación Chile, quien abordó como la innovación impacta en la productividad y crecimiento.

Tras un proceso que duró 8 meses, un selecto jurado proveniente del mundo privado, público y de la academia eligió a los ganadores, innovaciones enfocados en dar respuesta a problemas determinantes para el desarrollo sostenible del país y dar solución a problemas ambientales, económicos y sociales.

En esta versión se recibieron 283 postulaciones, récord de innovaciones que postularon a las 6 categorías del Premio Avonni-CCL: Soluciones y Servicios Digitales Entel, Innovación Social UTEC, Recursos Naturales y Acción Climática Sky, Innovación Pública, Innovación en Movilidad Sustentable e Inteligente ACER e Innovación Financiera Caja Centro.

“Con la elección de los ganadores de esta tercera edición de los Premios Avonni–CCL reafirmamos nuestro compromiso de impulsar, democratizar y visibilizar la innovación en el Perú. Este reconocimiento fortalece la confianza y la colaboración entre emprendedores, empresas e instituciones, promoviendo conexiones valiosas y nuevas oportunidades. Nuestro propósito es seguir articulando los ecosistemas de innovación de la región para generar polos de desarrollo y avanzar juntos hacia un futuro más próspero para Latinoamérica”, señaló Urpi Torrado, Presidente del Directorio de ForoInnovación Perú.

El Reconocimiento Trayectoria Innovadora de este año fue otorgado a Innova Schools, referente en el sector educativo por impulsar una transformación integral del modelo de enseñanza mediante el uso de tecnología digital, metodologías activas y un enfoque centrado en el estudiante. Por su parte, Ángela Cornejo Díaz, líder del SICOTI, Sistema Inteligente de Contrataciones Menores con Trazabilidad Integrada, recibió el Reconocimiento Mujer Innovadora.

GANADORES AVONNI-CCL 2025

Categoría Innovación Social UTEC

Alpafill

Formulación patentada que estabiliza la fibra de alpaca e impide su enredo al contacto con el agua, preservando sus propiedades térmicas y técnicas. El resultado es un tejido sostenible, versátil y de fácil confección. Asimismo, contribuye al desarrollo de la economía local a través del trabajo directo con productores de Juliaca, bajo un enfoque de trazabilidad y comercio justo.

Categoría Innovación en Recursos Naturales y Acción Climática SKY

Api Robotics

Colmenas robotizadas construidas a partir de refrigeradoras recicladas, que crean un entorno seguro y controlado para las abejas. Incorporan sensores IoT que monitorean temperatura, humedad y actividad en tiempo real, reduciendo el estrés y la mortalidad. Además, permiten una polinización de precisión que mejora el rendimiento de los cultivos.

Categoría Innovación Pública

SICOTI – Sistema Inteligente de Contrataciones Menores con Trazabilidad Integrada

Plataforma que automatiza la revisión documental y emite nueve tipos de alertas basadas en la normativa vigente. Detecta riesgos en cuestión de segundos, aporta evidencia objetiva y reduce hasta en 40% los tiempos de revisión. Fortalece la detección preventiva de irregularidades y contribuye a una gestión pública más eficiente y transparente.

Categoría Soluciones y Servicios Digitales Entel

Doctoc

Plataforma que orquesta toda la jornada clínica, estructura la información y automatiza órdenes y procesos: el médico dicta y la inteligencia artificial documenta. Gracias a APIs estándar, conecta laboratorios, aseguradoras y sistemas de imagen con altos estándares de seguridad. En definitiva, libera tiempo para lo más importante: cuidar mejor a cada paciente.

Categoría Innovación en Movilidad Sustentable e Inteligente ACER

Jadish

Genera hidrógeno verde en tiempo real a partir de agua y de la propia batería del vehículo, sin requerir combustibles fósiles ni conexión permanente a la red eléctrica. Su diseño modular permite integrarlo en automóviles, generadores y sistemas industriales. De este modo, acerca energía limpia y eficiente a zonas donde hoy no llega, impulsando una movilidad más sostenible e inteligente para el país.

Categoría Innovación Financiera Caja Centro

Reevalúa

Solución de salud financiera que diagnostica ingresos, gastos y deudas, construye un plan personalizado y acompaña su cumplimiento paso a paso. Combina inteligencia artificial con asesoría humana para negociar deudas, mejorar el perfil financiero y conectar a las personas con alternativas reales, gracias a alianzas con más de 40 entidades. Así, promueve la inclusión financiera y abre nuevas oportunidades de acceso al mercado formal.

Reconocimientos especiales

Reconocimiento Trayectoria Innovadora

Innova Schools

Modelo educativo híbrido y sostenible que ha transformado la experiencia de aprendizaje de miles de estudiantes en el Perú y la región, con resultados consistentes y eficientes. Fundado por Jorge Yzusqui, combina tecnología digital, metodologías activas y un enfoque centrado en el estudiante para impulsar una transformación integral de la educación.

Reconocimiento Mujer Innovadora

Ángela Cornejo Díaz

Con 29 años y una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Ángela Cornejo lidera SICOTI, solución que incorpora inteligencia artificial, trazabilidad y alertas tempranas para prevenir riesgos e irregularidades en las compras públicas. Sin respaldo político, gestionó su propuesta directamente ante el Ejecutivo y obtuvo el apoyo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Hoy conduce un equipo internacional que trabaja de forma colaborativa para fortalecer el control preventivo en el Estado.