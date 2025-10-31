Lima, octubre 2025. Perú es el primer país de Latinoamérica en el Ranking Mundial de Innovación Universitaria WURI 2025 (Categoría “Cultura y Valores”). La institución que logró este reconocimiento es la Escuela de Educación Superior Toulouse Lautrec, cuyo modelo educativo “Toulouse Thinking” destacó por evidenciar su capacidad para generar impacto real en la sociedad a través de la creatividad y el compromiso ético.

Este año el ranking WURI evaluó más de 4800 casos de éxito reportados por universidades de todo el mundo en 16 categorías, valorando a aquellos que demuestren adaptación a los retos contemporáneos con enfoques creativos, sostenibles y socialmente responsables. En el ranking se pueden encontrar referentes académicos globales como Harvard, Stanford, Oxford, MIT y ETH Zurich. A nivel mundial, Toulouse Lautrec ocupa el puesto 55 dentro del Top 100 de la categoría “Cultura y Valores” y el puesto 96 en la categoría “Espíritu Emprendedor”.

El reconocimiento fue entregado durante la WURI Global Conference 2025, celebrada en la Tongmyong University (Busan, Corea del Sur), donde se reunieron 375 representantes de 131 universidades de países como Filipinas, Alemania, Reino Unido, México, Brasil y Estados Unidos. Karen Stiegler, directora académica general de Toulouse Lautrec, fue la única autoridad académica peruana presente y tuvo la oportunidad de exponer el modelo educativo “Toulouse Thinking” como referente de clase mundial frente a rectores, presidentes, CEOs y líderes académicos.

La presencia de Perú en este tipo de calificaciones globales no sólo visibiliza el talento y la creatividad de nuestro país, sino también fortalece su posicionamiento como un actor competitivo en el escenario educativo mundial.

¿Por qué fue reconocido el modelo Toulouse Thinking entre los mejores del mundo?

Este modelo logra que sus estudiantes conecten, a través de experiencias reales, con las necesidades de diferentes industrias y orienten su creatividad a la resolución de problemas que estas enfrentan, bajo un enfoque de compromiso ético y triple balance (impacto positivo a nivel social, económico y medioambiental).

Un proyecto emblema que evidencia los resultados de este modelo de enseñanza es “Pijamas Felices”, iniciativa desarrollada por estudiantes para mejorar el bienestar de niños que sufrieron quemaduras. El proyecto, basado en la investigación y la aplicación del diseño textil terapéutico, permite reducir el dolor y favorecer el proceso de cicatrización.

Además, Toulouse Lautrec fue reconocida en la categoría “Espíritu Emprendedor” por su participación en el proyecto “Innova tu Mercado”, una iniciativa que transforma mercados tradicionales en espacios 4.0 mediante estrategias de diseño, arte urbano, comunicación e innovación digital. Este proyecto ha beneficiado a más de 300 comerciantes en seis regiones del país y ha generado un impacto positivo en más de 20,000 personas, en alianza con el PNUD, el Ministerio de la Producción y más de 20 organizaciones públicas y privadas.

“Nuestra presencia en WURI representa un paso clave para consolidarnos como el epicentro de la creatividad y la innovación en América Latina. En Toulouse Lautrec creemos que la creatividad peruana es mucho más que ingenio: es una fuerza capaz de transformar realidades. Ser un líder creativo implica ser estratégico y trascendente, por eso formamos a estudiantes que buscan generar un impacto positivo en la sociedad y en el planeta a través de sus acciones”, sostiene Stiegler.