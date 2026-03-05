Olvídate de los maridajes convencionales. Este jueves 12 de marzo, Doomo Saltado Surco se convierte en el epicentro de una experiencia sensorial donde el humo del wok y la sofisticación del ron 12 años se fusionan. De la mano de Benjamín Onofre, Brand Ambassador de Ron Flor de Caña, llega una Master Class diseñada para quienes buscan el maridaje perfecto entre la coctelería de alta gama y la potencia de las carnes premium.

La cita es en la Av. Caminos del Inca 1418, en una noche donde el protagonista no será solo el emblemático Lomo Saltado, sino la exploración de la variada carta de Doomo, que destaca por sus cortes seleccionados y su impecable técnica de fuego.

Más que un plato: El Maridaje de Autor

¿Cómo armoniza un ron ultra-premium con una carne en su punto exacto de jugosidad? Durante esta sesión exclusiva, los asistentes descubrirán:

Exploración de Sabores: Una ruta gastronómica que va más allá del salteado tradicional, explorando la versatilidad de las carnes premium de Doomo y su interacción con las notas de madera, vainilla y frutos secos de Flor de Caña 12 años.

Técnica y Herencia: Benjamín Onofre compartirá los secretos del añejamiento natural y sostenible de Flor de Caña 12 años, mientras el equipo de Doomo demuestra por qué son los maestros indiscutibles del fuego.

Experiencia Directa: Los participantes aprenderán a identificar los matices que hacen de este maridaje una combinación explosiva y elegante a la vez. Los tragos serán acompañados de un menú de tres tiempos que incluye makis, ceviche al wok y lomo saltado fino.

Detalles de la Experiencia:

Fecha: Jueves, 12 de marzo de 2026.

Hora: 7:00 pm

Lugar: Doomo Saltado Surco ( Av. Caminos del Inca 1418 ).

Capacidad: Solo 20 cupos disponibles (Experiencia Prime ).

Inversión: * Individual: S/ 130 * Dúo (Amigos o Pareja): S/ 250

¡Reserva tu lugar ahora!

No te quedes fuera de esta fusión de sabores. Las reservas están abiertas vía WhatsApp directo +51 933805844.

Sobre Doomo Saltado

Más que un restaurante, Doomo es un tributo al fuego. Con una propuesta que destaca por la calidad superior de sus carnes y una técnica de salteado que ha hecho historia en Lima, Doomo Saltado es el destino favorito de los paladares exigentes.

Sobre Flor de Caña

El ron con certificación Carbono Neutral y Fair Trade más premiado del mundo. Producido de manera sostenible bajo el sol de Nicaragua, Flor de Caña es el aliado ideal para elevar cualquier experiencia gastronómica.