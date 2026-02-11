Para una mayor comodidad de los asistentes al esperado concierto que marcará el regreso de los legendarios Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur la producción del denominado festival “Una Noche en Perú” ha comunicado que el show de los Illya Kuryaki and The Valderramas se traslada al Club Cultural Deportivo Lima en Chorrillos el próximo 28 de marzo, además dos grandes bandas locales se suman al cartel: Los Mirlos y Toño Jauregui. Las entradas están disponibles en Joinnus.

El esperado evento donde también se presentarán Gondwana y The Sacados ha generado mucha expectativa y está cada vez más cerca. Recientemente los IKV han generado revuelo luego de confirmarse como cabezas del cartel del emblemático festival argentino Cosquín Rock que se llevará a cabo en Montevideo este año el próximo 21 de marzo, luego de este esperado show vendrán a Lima a hacer vibrar a sus fieles seguidores.

La mítica agrupación de cumbia amazónica Los Mirlos, banda que llena festivales en el mundo se incorpora al cartel del esperado “Una noche en Perú” para traernos las gloriosas piezas de música psicodélica que son su marca personal. Mientras que la banda de Toño Jauregui destacado compositor e intérprete nacional cantará en vivo los más destacados temas de su repertorio personal y algunos clásicos de Libido.

Illya Kuryaki and the Valderramas, es uno de los dúos más explosivos e innovadores de la música en español. Con su mezcla única de funk, hip hop, soul y rock, los argentinos Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur revolucionaron la escena de los 90 y dejaron una marca imborrable en toda Latinoamérica.

Con canciones contagiantes como “Coolo”, “Abarajame”, “Jugo” y “Jennifer del Estero” los “IKV” son dueños de un universo propio y un prematuro y sofisticado gusto musical, un estilo irreverente y magnético, siguen siendo sinónimo de energía, groove y libertad artística.

Los Illya Kuryaki emergieron en la escena porteña a principios de los 90 y alcanzaron su pico de popularidad latinoamericana en 1995, “cuando lanzaron Chaco. En tiempo de MTV latino, “Abarajame” se transformó en un standard insólito”, menciona la revista Rolling Stone sobre el regreso emocionante de la banda tras ocho años de silencio.

Pol Liza CEO de Longplay Entertainment: “Estamos muy emocionados de traer de regreso al dueto de pop funk latino más importante de todos los tiempos y muy honrados de haber sido elegidos por los “Reyes de MTV LA” en los 90’s, Los Illya Kuryaki and The Vaderramas. Como productora les aseguramos que este festival quedará en la memoria de todos sus fans peruanos y que la organización estará a la altura de los grandes festivales que se desarrollan en el mundo”, mencionó el productor.

