Lima, 29 octubre de 2025.

Our Blue World, el nuevo documental de los creadores de Brave Blue World (Netflix), llega para inspirar al mundo con historias reales de esperanza y acción frente al recurso más vital del planeta: el agua. Narrado por el reconocido actor Liam Neeson, el documental se estrenará este 1 de noviembre, y presentará una de las soluciones más emblemáticas: las Amunas, proyecto liderado por Backus y Cusqueña que combina conocimiento ancestral de más de 1,400 años y tecnología moderna para enfrentar la crisis hídrica en el Perú.

Previo a su estreno, el documental se presentó en un evento especial denominado “Alfombra Azul”, el 22 de octubre en Movie Time Basadre y reunió aliados, líderes de opinión y representantes del sector ambiental. Un evento que rindió homenaje al agua como fuente de vida y a la capacidad del Perú para ofrecer soluciones que combinan tradición, innovación y compromiso social.

Un legado ancestral que inspira al mundo

Desde 2018, Backus y Cusqueña impulsan la restauración de las Amunas junto con aliados como la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), The Nature Conservancy (TNC) y Aquafondo, recuperando más de 47 kilómetros de canales en comunidades de la provincia de Huarochirí. Gracias a este esfuerzo, se han infiltrado más de 13.5 millones de metros cúbicos de agua, beneficiando a más de 146,000 personas y 3,000 hectáreas de cultivos.

“Proyectos como las Amunas son el reflejo de nuestra filosofía: la sostenibilidad no es parte de nuestro negocio, es nuestro negocio. Desde la semilla hasta la botella, buscamos generar valor para las personas y el planeta”, afirmó Jean Carlo Martinez, Director de Sostenibilidad y Compras de Backus.

Un sello en la botella que marca un hito global

Por primera vez en la historia de Backus, una marca del portafolio incorpora en su etiqueta un sello que certifica un aporte directo a la recuperación de estas fuentes de agua. Este distintivo representa que, por cada botella de Cusqueña adquirida, se realiza un aporte al proyecto de restauración de las Amunas. Este hecho convierte a Cusqueña en la primera marca que lleva a sus consumidores un símbolo tangible de impacto ambiental.

“El sello de las Amunas representa más que un compromiso: es una invitación a brindar con orgullo sabiendo que, con cada Cusqueña, ayudamos a que el agua vuelva a fluir en nuestras montañas”, destacó Alejandro Molina, VP de Marketing de Backus.

Los invitamos a ver el documental que se transmitirá el 01 de noviembre, a las 23:00 h por Latina Televisión y que muestra cómo la colaboración entre comunidades, empresas e instituciones pueden generar impactos sostenibles. “Ser parte de la difusión de un contenido que muestra al Perú como un país de soluciones e innovación nos llena de orgullo. Por eso, decidimos compartirlo desde nuestra señal, para que más peruanos conozcan el poder transformador de las Amunas, señaló Rocy Vasquez, Jefa de Responsabilidad Social en Latina Televisión.

Con este proyecto, Backus y Cusqueña protegen el recurso hídrico y rescatan el conocimiento ancestral que hacen del Perú un ejemplo de innovación sostenible y que posible construir un futuro más azul para todos.

Sobre Backus

En Backus, estamos reinventando el futuro juntos. Soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Nos transformamos y desafiamos a nosotros mismos a liderar y hacer crecer nuestra categoría, ofrecer nuevas formas de responder a las necesidades de nuestros clientes y consumidores, y tener un impacto más significativo en nuestras comunidades, gracias a los más de 4 mil apasionados que son parte de la familia AB InBev en el Perú.