¿Te imaginas hacer crecer tu dinero de forma rápida y segura? Si tienes ahorros que hoy no están generando rentabilidad y buscas una manera inteligente de multiplicar tu capital, este contenido es para ti. Hoy existen alternativas de inversión que permiten obtener retornos atractivos a corto, mediano y largo plazo, con beneficios reales que pueden ayudarte a cumplir metas importantes.

Una inversión bien elegida puede traducirse en viajes, la compra de bienes o un futuro financiero más estable, gracias a tasas que superan a las opciones tradicionales. La clave está en saber dónde invertir y hacerlo con respaldo.

En ese sentido, Prestamype ofrece alternativas como la inversión en préstamos con garantía hipotecaria y la inversión en factoring, opciones que te permiten rentabilizar tus ahorros con mayor seguridad al estar respaldadas por activos tangibles y cuentas por cobrar.

¿Qué tipos de inversiones hay?

En el mundo de las inversiones existen alternativas pensadas para distintos niveles de riesgo y horizontes de tiempo. Desde opciones clásicas como los depósitos a plazo fijo, hasta instrumentos con mayor potencial de rentabilidad como los préstamos con garantía hipotecaria y el factoring. A continuación, te explicamos en qué consisten estas alternativas y cómo puedes aprovecharlas para hacer crecer tu dinero.

Inversión en préstamos con garantía hipotecaria: ¿en qué consiste?

Invertir en préstamos con garantía hipotecaria significa prestar tu dinero a empresarios que necesitan capital para hacer crecer sus negocios, a cambio de un inmueble que respalda la operación. Esta garantía puede ser una casa, departamento, local u oficina, lo que brinda mayor seguridad a tu inversión. A cambio, recibes pagos periódicos que incluyen el capital invertido más los intereses generados.

En Prestamype, puedes empezar a invertir desde S/ 18.000, con plazos que van de 1 a 6 años. Además, tu inversión está respaldada por un inmueble inscrito en SUNARP a tu nombre, cuyo valor supera ampliamente el monto del préstamo, ofreciendo mayor tranquilidad y respaldo.

Sus beneficios son:

Retornos atractivos : Tasas anuales entre 20 % y 25 %, con oportunidades de retorno de hasta el 28 % anual.

Bajo riesgo : Respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en SUNARP.

Diversificación : Elige el perfil y la ubicación de la garantía que más se ajuste a tus intereses.

Descubre cuánto ganarías invirtiendo en préstamos con garantía hipotecaria, ingresando AQUÍ.

Inversión en factoring: ¿en qué consiste?

El factoring es una forma de inversión que permite adelantar el cobro de facturas emitidas por empresas que venden a crédito. En lugar de esperar 30, 60 o 90 días para recibir su pago, estas empresas obtienen el dinero de inmediato. Este adelanto es financiado por personas que buscan rentabilizar su dinero, ya que invierten comprando una parte o el total de esas facturas y, a cambio, reciben un retorno cuando el cliente final realiza el pago.

En Prestamype, el cliente de la empresa que solicita el factoring es quien paga la factura y los intereses a los inversionistas. Estos clientes son medianas y grandes empresas peruanas de diversos sectores como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud u Honda.

Sus beneficios son:

Poco capital de inversión : Puedes empezar desde $25 o S/ 100.

Rentabilidad atractiva : Hasta un 22 % anual.

Plazos de pago : Desde 15 hasta 180 días.

Diversificación : Invierte en empresas reconocidas de distintos sectores.

Riesgo controlado : Respaldo de un título valor registrado en CAVALI y análisis financiero previo de las empresas.

Simula tu inversión en factoring y descubre cuánto ganarías AQUÍ.

Invierte en estas alternativas y comienza a generar una rentabilidad mayor que la de las opciones tradicionales, con la seguridad y el respaldo que te ofrece Prestamype, la fintech más grande del Perú.