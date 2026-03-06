En el marco del 30° aniversario de uno de los himnos más disruptivos del rock latino, la banda peruana DE LA NADA presenta una versión explosiva y cargada de adrenalina de “Abarájame”, el clásico inmortal de Illya Kuryaki and the Valderramas (IKV). Esta reinterpretación traslada el funk original de 1995 al terreno del hard rock y el punk, dotándolo de una fuerza cruda que conecta la nostalgia noventera con la potencia actual. DE LA NADA forma parte del cartel del esperado festival Una Noche En Perú donde precisamente se presentarán los astros del funk rock argentino.

Una hermandad forjada en el rock

Más que una agrupación musical, DE LA NADA es una banda construida sobre la lealtad, la música y el paso del tiempo. Sus integrantes —hoy profesionales en distintos ámbitos— nunca dejaron atrás el espíritu que los unió desde jóvenes: hacer canciones que hablen de la vida real.

Durante su etapa formativa, el grupo grabó tres discos que circularon con éxito en el circuito independiente y que hoy forman parte de la memoria rockera de su público fiel. Actualmente, la formación oficial de la banda está integrada por:

· Piero Brescia: Voz, guitarra y compositor.

· Alfredo Espinoza: Primera guitarra y compositor.

· Alberto Espinoza: Batería.

· Luis Tateishi “El Chino”: Bajo.

Representación peruana en un escenario internacional

El lanzamiento de este nuevo single llega en un momento clave: DE LA NADA ha sido confirmada como parte de la representación peruana oficial en el festival “Una Noche en Perú”. La banda compartirá escenario con los propios creadores de “Abarájame”, Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur, además de la agrupación nacional de reggae Radical Mood.

“Abarájame marcó un antes y un después en el rock en español. Llevarla al hard rock y al punk es nuestra forma de celebrar esa libertad creativa. Tocarla el mismo día que los Kuryaki en Lima será una experiencia eléctrica”, afirma la banda.

Un cartel de lujo en Chorrillos

El festival, una producción de Pol Liza con el respaldo de LongPlay Entertainment, se llevará a cabo el próximo sábado 28 de marzo en el Club Cultural Deportivo Lima en Chorrillos. El evento promete ser una de las citas musicales más importantes del año:

· Cabezas de cartel: Illya Kuryaki and the Valderramas.

· Invitados internacionales: Gondwana y The Sacados.

· Artistas nacionales: Toño Jáuregui, Los Mirlos, Radical Mood y DE LA NADA.

Detalles del Evento

· Fecha: sábado 28 de marzo de 2026.

· Lugar: Club Cultural Deportivo Lima (Chorrillos).

· Entradas: Disponibles a través de la plataforma Joinnus.

