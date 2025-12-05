Construye tu casa soñada con un préstamo de S/250 mil a una tasa de sde 0.84% mensual
Obtén el capital que necesitas para construir o remodelar tu vivienda, incluso si estás en Infocorp o no cuentas con historial crediticio. Con Prestamype puedes acceder a montos de hasta S/2 millones, con tasas competitivas, plazos flexibles y un desembolso rápido para que avances sin retrasos.
Actualizado el: 05 diciembre 25 | 10:10 am
Construir o terminar la casa propia es un sueño que requiere dedicación, tiempo y una buena planificación financiera. Si aún no lo concretas porque te falta el capital necesario, Prestamype pone a tu alcance una solución creada para este propósito: el préstamo para construcción, un producto flexible con montos altos (desde S/15 mil hasta S/2 millones) y tasas competitivas desde 0.84% mensual.
Este financiamiento te permite iniciar o continuar tus obras sin tener que esperar años de ahorro. Está pensado para quienes desean construir, ampliar o remodelar su vivienda, y necesitan cubrir gastos como la compra de materiales, contratación de mano de obra, herramientas o cualquier etapa del proyecto.
Lo mejor es que Prestamype ofrece condiciones que se adaptan a más personas: puedes acceder incluso si no tienes un historial crediticio perfecto o si aún no cuentas con uno. Conoce más AQUÍ.
Beneficios del préstamo para construcción
Prestamype es una fintech peruana formal, inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019). Desde 2017 ha otorgado más de S/1 600 millones en financiamiento, contribuyendo al crecimiento de miles de peruanos que necesitaban impulsar sus proyectos.
Con Prestamype accedes a condiciones justas y adaptadas a tu perfil, lo que te permite cumplir tus obligaciones y cuotas mensuales sin complicaciones. Si solicitas un préstamo para construcción, también podrás aprovechar estos beneficios principales:
- Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.
- Tasa de interés mensual desde 0.84%
- Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.
- Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: 15 días en promedio.
- Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
- Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
El sueño de tu casa propia está más cerca de lo que imaginas. Con Prestamype puedes construir el hogar que siempre quisiste, precalificando a un préstamo de manera rápida, segura y en pocos minutos. Ingresa AQUÍ y da el siguiente paso hacia tu nueva vivienda.
Requisitos para acceder al préstamo
Con más de ocho años de trayectoria en el mercado, Prestamype se ha consolidado como una fintech sólida, segura y fácil de usar. Su experiencia y crecimiento sostenido le han valido ser reconocida por Forbes como una de las 100 mejores startups del Perú.
Si deseas precalificar a un préstamo para construcción, solo necesitas cumplir con estos requisitos esenciales:
- Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.
- Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
- Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.
- También debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.
¿Listo para convertir tu proyecto de vivienda en realidad? Con el préstamo para construcción de Prestamype puedes terminar de construir o remodelar tu hogar accediendo a montos desde S/15 mil, con tasas competitivas, condiciones flexibles y un desembolso rápido. Precalifica en pocos minutos AQUÍ.