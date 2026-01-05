¡Construir tu casa ya es posible! Accede a un préstamo de hasta S/ 500 mil sin tantos requisitos
Prestamype ofrece financiamiento para construcción desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones, con tasas competitivas y evaluación flexible, incluso para personas en Infocorp o sin historial crediticio.
Construir una vivienda propia suele ser un reto cuando no se cuenta con ahorros suficientes o cuando el historial crediticio no es favorable. En estos casos, muchas personas quedan excluidas del sistema financiero tradicional, lo que limita su acceso a créditos para construcción o remodelación de vivienda.
Ante este panorama, el préstamo para construcción de Prestamype se presenta como una alternativa accesible y confiable. Este financiamiento permite obtener capital para comprar materiales, contratar mano de obra o avanzar con la construcción, incluso si el solicitante está en Infocorp o no cuenta con historial crediticio.
Prestamype es una fintech peruana con más de 8 años de experiencia, especializada en préstamos con garantía inmobiliaria. A continuación, conoce los principales beneficios y requisitos de su préstamo para construcción.
Beneficios del préstamo para construcción de Prestamype
-
Montos desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones.
-
Tasa de interés desde 0.84% mensual.
-
Plazos de pago de 1 a 6 años, renovables previa evaluación.
-
Evaluación flexible, no excluyente por Infocorp.
-
Desembolso en aproximadamente 15 días.
-
Cronograma de pagos adaptable a tu capacidad financiera.
-
Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
Requisitos para acceder al préstamo
Para pre-calificar al préstamo para construcción, solo necesitas contar con un inmueble que cumpla estas condiciones:
-
Estar inscrito en SUNARP.
-
Ubicarse en Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.
-
No presentar problemas legales, gravámenes ni afectaciones.
Si tu objetivo es construir la vivienda que siempre imaginaste, ahora es posible hacerlo realidad.