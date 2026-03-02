Hemos tomado conocimiento e identificado anuncios difundidos por terceros que utilizan indebidamente nuestro nombre y marca para comercializar vehículos. Estos anuncios no son oficiales ni cuentan con el respaldo de AJINOMOTO DEL PERÚ S.A.; en consecuencia, cualquier operación que pudiera derivarse de los mismos resulta totalmente ajena a nuestra responsabilidad.

En ese sentido, informamos al público en general que ya hemos iniciado acciones legales al haberse identificado que la comercialización de los vehículos está siendo perpetrada por la empresa AJINOMOTO PERU VENTA E.I.R.L., con RUC 20615356809, la cual está vinculada a dichos anuncios fraudulentos. Esta empresa no mantiene ni guarda ninguna relación comercial, societaria ni de representación con nuestra representada AJINOMOTO DEL PERÚ S.A., ni está autorizada a utilizar nuestras marcas, nombre, logos, o identidad corporativa.

En ese sentido AJINOMOTO DEL PERÚ S.A. informa que actualmente no realiza la venta de vehículos ni unidades de transporte, bajo ninguna modalidad y por ningún medio, ya sea digital o presencial.

Exhortamos al público en general a no realizar pagos, transferencias ni brindar información personal a terceros que estén haciendo uso indebido de nuestra razón social, la cual tiene en el mercado una presencia ininterrumpida de 58 años.

Finalmente, recordamos que la única razón social autorizada a operar bajo la marca Ajinomoto en el Perú es: AJINOMOTO DEL PERÚ S.A., con RUC 20100085063.

AJINOMOTO DEL PERÚ S.A. reitera su compromiso con el bienestar de nuestros clientes y consumidores a través de alimentos nutritivos, deliciosos, prácticos y de gran calidad.

Lima, 27 de Febrero de 2026