La obra “Giselle” volvió a escena a cargo del elenco del Ballet Municipal de Lima, con más de 40 bailarines quienes demostraron su profesionalismo y amor por la danza clásica.

Lucy Telge, directora de la compañía recuerda que bailó por primera vez este ballet hace ya va rias décadas cuando vino a Lima la primera bailarina del Teatro Colón, Esmeralda Agoglia para el montaje de esta obra “Mi primer encuentro con Giselle fue en la época que bailaba, me escogieron para ser la reina de las Willis y desde entonces le tengo mucho cariño”, confiesa la maestra.

Luego volvería a interpretar este personaje ya que por su figura encajaba mejor con ella, cuando la Asociación de Artistas Aficionados presentaba esta obra y para el rol principal invitaba a bailarines del Ballet de Marques de Cueva o el Ballet de Monte Carlo (Francia). “Me encantaba hacer ese papel, es muy distinto al rol de Giselle que es una aldeana. En cambio la reina de las Willis tiene que tener más presencia, más autoridad en el escenario por eso me gustaba mucho”, sostiene Telge.

La maestra considera que “Giselle” es un ballet completo con dos actos muy distintos. El primer acto de los aldeanos es actual, y el segundo de los espíritus es más clásico. Ella cree que el primer acto es el que demanda mucha más interpretación para la protagonista, piensa que es un papel muy difícil para los primeros bailarines.

La temporada va hasta el 12 de octubre en el Teatro Manuel A. Segura.