Älpafill ha desarrollado una tecnología de aislamiento térmico sostenible a partir de fibra de alpaca, ofreciendo una alternativa eficiente y responsable frente a materiales tradicionales con alto impacto ambiental. Su aplicación busca transformar tanto la industria de la moda como la del hogar, incorporando soluciones más éticas y de origen local.

La iniciativa no solo sustituye insumos convencionales, sino que propone una nueva categoría de materiales sostenibles. Además, cuenta con patente propia y validación comercial internacional, lo que respalda su potencial de escalabilidad y proyección global.

“Venimos desarrollando esta tecnología desde 2018. Obtener la patente fue un primer hito, pero este reconocimiento visibiliza años de esfuerzo detrás de una solución innovadora. La alpaca es mucho más que chompas y chalinas: es una fibra inteligente del Perú para el mundo”, señaló Juan Carlos Sznak, CEO y cofundador de Höseg.

Uno de sus principales diferenciales es el impacto social directo: Älpafill articula su modelo con comunidades alpaqueras, fortaleciendo las cadenas productivas locales y promoviendo condiciones más justas para los productores andinos.

Este reconocimiento pone en evidencia el rol de la innovación como motor de desarrollo económico y social, y posiciona al Perú como un actor relevante en soluciones sostenibles con proyección internacional.

Con este premio, Älpafill se consolida como un referente de innovación con propósito, capaz de generar valor compartido y abrir nuevas oportunidades para el país.

Sobre ForoInnovación Perú

ForoInnovación es una organización internacional sin fines de lucro que opera en el Perú desde 2023 a través del Premio Avonni-CCL, iniciativa que impulsa junto a El Comercio y la Cámara de Comercio de Lima. Su objetivo es visibilizar y promover a quienes están generando impacto a través de la innovación en el país.

Además, desarrolla el Índice de Actitud Innovadora y Emprendedora del Perú, una herramienta que mide la percepción y disposición hacia la innovación en la sociedad peruana.