El Sudamericano Femenino Sub-17 de Vóley se disputará del 17 al 21 de septiembre en el Polideportivo Luisa Estela Fuentes de Villa El Salvador, bajo la organización de la Confederación Sudamericana de Voleibol.

Perú integra el Grupo A junto con Bolivia y Chile. El debut será el miércoles 17 de septiembre a las 5:30 p.m. ante Bolivia, en un encuentro clave para empezar con el pie derecho su camino al Mundial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Latina.pe (@latina.pe)

La convocatoria nacional cuenta con 14 jugadoras que prometen dejarlo todo en la cancha, entre ellas Mireya Maldonado, Fernanda Pinto, Danna Silva, Valentina Valera, Cielo Quispe y Kiara Lazo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Latina.pe (@latina.pe)

Todos los partidos del torneo podrás verlos en vivo y en exclusiva por Latina, tanto en señal abierta como en su página web y aplicación móvil, para que no te pierdas ningún detalle de este campeonato juvenil.

¿Podrá Perú aprovechar su condición de local y clasificar al Mundial? ¡No te pierdas el Sudamericano de Vóley Femenino Sub-17 por Latina!