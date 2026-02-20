En uno de los partidos más esperados de la jornada, Regatas Lima perdió 3 sets a 0 ante Sesi Bauru de Brasil por la tercera fecha del grupo C del Sudamericano de Vóley 2026, quedando eliminado del torneo.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley sudamericano.

No te pierdas ningún detalle del Sudamericano de Vóley 2026, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.