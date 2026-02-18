El Sudamericano de Vóley 2026 comenzó por todo lo alto con el triunfo de Osasco de Brasil por 3 sets a 0 a Olympic de Bolivia por la primera fecha del grupo B del campeonato.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley sudamericano.

