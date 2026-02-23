El Sudamericano de Vóley 2026 tiene un nuevo campeón. Se trata de Sesi Bauru de Brasil, quien venció 3 sets a 0 a sus compatriotas de Osasco por la gran final del torneo.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley sudamericano.

