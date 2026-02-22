22 de febrero 2026 Actualizado el: 22 febrero 26 | 01:25 am

En el primer partido de la jornada sabatina, Olympic de Bolivia superó 3 sets a 0 a Banco República de Uruguay y se quedó con el séptimo lugar del Sudamericano de Vóley 2026.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley sudamericano.

No te pierdas ningún detalle del Sudamericano de Vóley 2026, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.