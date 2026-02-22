Sudamericano de Vóley por Latina: Revive AQUÍ el partido entre Olympic (Bolivia) vs Banco República (Uruguay)
Actualizado el: 22 febrero 26 | 01:25 am
En el primer partido de la jornada sabatina, Olympic de Bolivia superó 3 sets a 0 a Banco República de Uruguay y se quedó con el séptimo lugar del Sudamericano de Vóley 2026.
El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley sudamericano.
No te pierdas ningún detalle del Sudamericano de Vóley 2026, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.