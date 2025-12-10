Mundial de Clubes Femenino 2025 por Latina: Revive AQUÍ el partido entre Alianza Lima vs Zhetysu VC
En su segundo encuentro, Alianza Lima logra su primera victoria por 3 sets a 1 ante Zhetysu VC por la fecha 2 del grupo A del Mundial de Clubes Femenino 2025.
El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada aliancista y del vóley peruano.
No te pierdas ningún detalle de la Mundial de Clubes Femenino 2025, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.