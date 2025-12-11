Mundial de Clubes Femenino 2025 por Latina: Revive AQUÍ el partido entre Alianza Lima vs Savino del Bene Scandicci
Alianza Lima cayó derrotado 3 sets a 0 ante Savino del Bene Scandicci de Italia por la fecha 3 del grupo A del Mundial de Clubes Femenino 2025.
El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada aliancista y del vóley peruano.
