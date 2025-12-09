En su tan esperado debut, Alianza Lima cayó derrotado 3 sets a 0 ante Osasco Voleibol Clube de Brasil por la fecha 1 del grupo A del Mundial de Clubes Femenino 2025.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada aliancista y del vóley peruano.